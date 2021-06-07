Телефонный разговор президентов Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена состоится 7 июня, сказал советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк. Его слова приводит «РБК-Украина»

Ранее стало известно, что Байден отказался встречаться с Зеленским до саммита США РФ на уровне глав государств, который пройдет в Женеве 16 июня.

«Сегодня будет телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена, в рамках которого произойдет обмен мнениями по острым вопросам глобальной повестки», — приводит агентство слова Подоляка.

Байден не позвал. Почему Зеленский обрушился с критикой на США © AP, Efrem Lukatsky

Ранее Зеленский назвал личным поражением Байдена отказ США от санкций в отношении газопровода «Северный поток 2» и предположил, что президент России Владимир Путин на саммите в Женеве может заставить главу США пойти на уступки в украинском вопросе, «сдав» интересы Киева ради других, более важных для Вашингтона сфер.