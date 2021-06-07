Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил в защиту новой формы украинской сборной по футболу и заявил о том, что не позволит никому оскорблять национальные «символы» своей страны. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter 7 июня

«Мне очень нравится новая форма нашей сборной. Всем, кто начал на неё шипеть, так режут глаз международно признанные границы или официальное приветствие нашего государства. Им могу сказать одно: мы не позволим оскорблять наши национальные символы. Слава Украине! Вместе к победе!», — написал Кулеба.

В понедельник, 7 июня, стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил новую форму сборной Украины для участия в чемпионате Европы.

Кризис образования, развал здравоохранения: Украина = Латинская Америка? © Украина.ру Андрей Павелко представил этот новый комплект: на футболках украинских футболистов будут нанесены надписи: «Слава Украине!» и «Героям слава!», а также очертание территории Украины с Крымом в составе.

В МИД и Федеральном Собрании РФ раскритиковали форму, указав на попытку политической провокации и связав ее с героизацией нацизма, и призвали УЕФА отреагировать.