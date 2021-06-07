Известный в прошлом российски нападающий, а ныне футбольный тренер Игорь Колыванов прокомментировал скандал с формой сборной Украины на Евро-2020, на которой изображена карта страны с Крымом и Донбассом. Его слова 7 июня приводит Sport24

Ранее УЕФА согласовал форму сборной Украины, в которой она выступит на чемпионате Европы, стартующем через несколько дней. На экипировке нанесены очертания карты страны, включая территорию Крыма, а также ДНР и ЛНР. Кроме этого, на футболках украинской команды напечатан националистический лозунг «Слава Украине! Героям слава!» В РФ данное решение сочли провокацией, а Украинская ассоциация футбола заявила, что все свои действия согласовывала с европейскими футбольными чиновниками. Посольство США одобрило нацистский вариант формы сборной Украины © Пресс-служба президента Украины / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

По мнению Колыванова, который в разное время успел поиграть за сборные СССР, СНГ и РФ, Украина должна выходить на поле в футболках с российским флагом, так как вся Украина принадлежит России.

«Мы не оккупанты, мы просто забрали то, что нам всегда принадлежало. Украина всегда была нашей второй половинкой, а сейчас они что-то возомнили о себе! Про Крым вообще не говорю, он всегда был наш», — сказал он.

Бывший футболист также изложил свою версию того, как на Украине могла появиться подобная провокационная идея с формой.

«Там, наверное, пара пьяных мужиков сидели в бане и сделали это, чтобы разозлить нас. Но медведя невозможно разозлить», — резюмировал Колыванов.

Ранее свое скептическое отношение к новой вариации формы сборной Украины озвучил экс-нападающий киевского «Динамо» и национальной команды, спортивный комментатор Виктор Леоненко. По его мнению, это «очередная тупость» украинских политиков, которые не должны лезть в спорт.