«Председатель Мишель пояснил позицию Европейского совета по поводу отношений России и ЕС. Отношения между сторонами находятся в плохом состоянии. Такая ситуация, равно как и дальнейшее ухудшение отношений, не выгодны ни одной из сторон», — говорится в сообщении.
Как отмечается, Мишель от имени ЕС поддержал территориальную целостность Украины и затронул тему недавнего инцидента с вынужденной посадкой самолета авиаперевозчика Ryanair в Минске.
Стороны также обменялись мнениями по армяно-азербайджанскому конфликту, ситуации в Ливии, пандемии, вакцинам «и по другим глобальным вопросам».