Председатель Европейского совета Шарль Мишель позвонил по телефону президенту России Владимиру Путину с тем, чтобы обсудить Украину, Белоруссию, вакцинацию от COVID-19 и двусторонние отношения, сообщает «Интерфакс» 7 июня со ссылкой на пресс-службу Евросовета

«Председатель Мишель пояснил позицию Европейского совета по поводу отношений России и ЕС. Отношения между сторонами находятся в плохом состоянии. Такая ситуация, равно как и дальнейшее ухудшение отношений, не выгодны ни одной из сторон», — говорится в сообщении.

Кризис образования, развал здравоохранения: Украина = Латинская Америка? © Украина.ру

Стороны также обменялись мнениями по армяно-азербайджанскому конфликту, ситуации в Ливии, пандемии, вакцинам «и по другим глобальным вопросам».