В понедельник, 7 июня, на съезде партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» было объявлено о создании нового общественного движения, куда войдут бывшие участники силовой операции в Донбассе. Сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте партии

Новое движение получило название «Брати по зброї» («Братья по оружию»). Задачей организации называется «защита украинской государственности и построение развитой европейской Украины». Шатающийся Порошенко удивил украинских военных в Донбассе - видео

О новой структуре со сцены рассказал участник так называемой антитеррористической операции в Донбассе, депутат Киевского горсовета от «Евросолидарности» Александр Погребиский.

«Дежавю 2014 года — это то, что чаще всего ощущаешь сейчас, когда экономика страны была разрушена, когда от ВСУ осталось только название. А на пороге стоял сильный враг. Сегодня я рад представить новую общественную ветеранскую организацию с названием "Братья по оружию". Мы не создаем альтернативную военную партию. Мы будем поддерживать избранный в 2014 году нашим Верховным главнокомандующим курс на построение сильной, развитой, процветающей национально сознательной Украины», — сказал он.

Схожей риторики придерживался в своем выступлении и лидер партии Петр Порошенко.

«Слава волонтерам и добровольцам. Слава Украине. Мы приветствуем новую общественную организацию, которая сегодня задекларировала свое создание и будет мощной и сильной», — заявил он.

О том, какие конкретно задачи будет решать новая военизированная структура при партии Порошенко, не сообщается.