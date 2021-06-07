Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал смену главы правления «Нафтогаза» с Андрея Коболева на Юрия Витренко. Его слова приводит УНИАН 7 июня

СМИ рассказали, как одно решение Зеленского изменило планы Байдена на встречу с президентом Украины © REUTERS, Gleb Garanich

«"Нафтогаз" наконец будет прибыльным», — заявил президент Украины.

Ранее, 28 апреля, Кабмин отправил в отставку экс-главу правления «Нафтогаза» Андрея Коболева и назначил на его пост бывшего исполняющего обязанности главы Минэнерго Юрия Витренко.

Это решение вызвало недовольство в США. По данным СМИ, у администрации Белого дома вызвал обеспокоенность «отказ Зеленского от усилий по борьбе с коррупцией», выразившийся в отставке с должности Коболева.