СМИ рассказали, как одно решение Зеленского изменило планы Байдена на встречу с президентом Украины
СМИ рассказали, как одно решение Зеленского изменило планы Байдена на встречу с президентом Украины
© REUTERS, Gleb Garanich
Сообщается, что Зеленский высказался о своем отношении к отставке Коболева в кулуарах форума «Демократия в действии».

«"Нафтогаз" наконец будет прибыльным», — заявил президент Украины.

Ранее, 28 апреля, Кабмин отправил в отставку экс-главу правления «Нафтогаза» Андрея Коболева и назначил на его пост бывшего исполняющего обязанности главы Минэнерго Юрия Витренко.

Это решение вызвало недовольство в США. По данным СМИ, у администрации Белого дома вызвал обеспокоенность «отказ Зеленского от усилий по борьбе с коррупцией», выразившийся в отставке с должности Коболева.