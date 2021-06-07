Сообщается, что Зеленский высказался о своем отношении к отставке Коболева в кулуарах форума «Демократия в действии».
«"Нафтогаз" наконец будет прибыльным», — заявил президент Украины.
Ранее, 28 апреля, Кабмин отправил в отставку экс-главу правления «Нафтогаза» Андрея Коболева и назначил на его пост бывшего исполняющего обязанности главы Минэнерго Юрия Витренко.
Это решение вызвало недовольство в США. По данным СМИ, у администрации Белого дома вызвал обеспокоенность «отказ Зеленского от усилий по борьбе с коррупцией», выразившийся в отставке с должности Коболева.