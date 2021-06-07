В украинском городе Днепр местная жительница приобрела развесную селедку. Покупку женщина сделала в одном из магазинов специализированной сети, но это не спасло ее от неприятности. Что именно попалось в рыбе покупательница написала 6 июня в сообществе «Черный список» в Telegram

«Сеть рыбных магазинов Golfstrim на бульваре Славы, 45а. Селедочка с глистами. Днепр», — написала днепрянка.

«Ай, вкуснятинка», «рыбу с глистами нельзя есть ни в коем случае», «Селедка вся с глистами, помыть, почистить, и все», «Та задолбали целой селедкой… Она вся в глистах. Покупайте филе в заводской упаковке!», «Ну не будут же изготовители каждую рыбку проверять на УЗИ, есть ли у нее черви или нет. Рыба хорошо просолена, в ней уже нет ничего живого. В чем проблема промыть хорошо?», «Да, эти жильцы там точно без прописки», — отреагировали пользователи сети.

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Информация о некачественных и просроченных продуктах, продаваемых в магазинах Украины, стала все чаще появляться в новостных лентах местных СМИ. Однако многие покупатели не верят в подобные сообщения, считая, что таким образом производители просто нечестно конкурируют.