В Службе безопасности Украины (СБУ) опровергли информацию о том, что агента украинских спецслужб задержали на территории России, заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко 7 июня

Ранее в ФСБ сообщили, что в РФ разоблачили агента спецслужб Украины Алексея Семеняка, который оказывал помощь СБУ в «нанесении ущерба безопасности РФ».

После этого украинского агента заставили покинуть территорию России и запретили въезжать в страну в течение 25 лет.

«Любые заявления ФСБ РФ о якобы разоблачении "агента СБУ" следует рассматривать исключительно через призму ведения гибридной войны… Поэтому Служба безопасности Украины призывает СМИ скептически относиться к любой информации такого типа», — заявил Дехтяренко.

Задержанный в Крыму украинский агент работал на «Радио Свобода»* © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Как сообщили в ФСБ, во время допроса украинец подтвердил, что долго общался с представителями СБУ. Кроме того, российская спецслужба зафиксировала попытку удалённо стереть информацию с мобильного устройства агента находившимися в Киеве людьми.