Ранее в ФСБ сообщили, что в РФ разоблачили агента спецслужб Украины Алексея Семеняка, который оказывал помощь СБУ в «нанесении ущерба безопасности РФ».
После этого украинского агента заставили покинуть территорию России и запретили въезжать в страну в течение 25 лет.
«Любые заявления ФСБ РФ о якобы разоблачении "агента СБУ" следует рассматривать исключительно через призму ведения гибридной войны… Поэтому Служба безопасности Украины призывает СМИ скептически относиться к любой информации такого типа», — заявил Дехтяренко.
В понедельник, 7 июня, пресс-служба ФСБ сообщила о пресечении деятельности агента украинских спецслужб Алексея Семеняки. У него изъяли электронные устройства с сообщениями сотрудников СБУ. Навредить безопасности России Семеняка не успел.
Как сообщили в ФСБ, во время допроса украинец подтвердил, что долго общался с представителями СБУ. Кроме того, российская спецслужба зафиксировала попытку удалённо стереть информацию с мобильного устройства агента находившимися в Киеве людьми.