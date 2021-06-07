В серии «Герои» на Украине издана книга идеолога организации украинских националистов (ОУН), нацистского коллаборанта и идеолога уничтожения евреев Владимира Мартынца, написал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в Facebook 7 июня

Долинский отметил, что в 1938 году Мартынец написал статью «Ж*довская проблема в Украине», где обосновывал необходимость геноцида еврейского населения.

«Ж*ды у нас это не только элемент враждебный, паразитарный, вредный (денационализирующий), разлагающий (антигосударственный и интернациональный), но и под расовым взглядом это элемент непригодный к смешиванию и ассимиляции», — цитирует Долинский статью Мартынца.

В ней «герой Украины» приходит к выводу, что украинцам ни в коем случае нельзя смешиваться с евреями, чтобы они «не дали нам ж*довского духа или, другими словами: чтобы украинизация ж*дов не означала ож*довления украинцев, ож*довления не только кровного, но и психологического».

Мартынец призывал не только запретить смешанные браки, но и полностью изолировать евреев от любых контактов с украинцами, запереть их в гетто, что фактически означает уничтожение народа, подчеркнул Долинский.

Мартынец в конце Второй мировой войны бежал в нацистскую Германию, откуда, как и многие украинские фашисты, перебрался в Канаду, где и умер в 1960 году.