На Украине в госизмене подозревают бывшего замруководителя управления по вопросам экономической и финансовой безопасности в аппарате Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Леонида Пирожкова. Об этом сообщает «Обозреватель» 7 июня

Экс-чиновника СНБО обвинили в госизмене © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк уточняют в СМИ, это стало известно журналистам из собственных источников.

Ранее в Офисе генпрокурора заявили о предъявлении подозрения в госизмене бывшему чиновнику СНБО.

Он обвиняется в том, что в 2014 году во время работы в Администрации президента и затем в СНБО вступил в сговор с представителем иностранной спецслужбы и передал ему информацию для внутреннего служебного пользования.

Также заказчиков интересовали сведения из сферы экономики, внутриполитической обстановки, международных отношений, в частности, касающиеся стратегического сотрудничества Украины с Европейским Союзом, Россией и Китаем.

В администрации Виктора Януковича Пирожков был заведующим отделом Главного управления по вопросам международных отношений. После этого стал заместителем главы СНБО.