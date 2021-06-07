Как уточняют в СМИ, это стало известно журналистам из собственных источников.
Ранее в Офисе генпрокурора заявили о предъявлении подозрения в госизмене бывшему чиновнику СНБО.
Он обвиняется в том, что в 2014 году во время работы в Администрации президента и затем в СНБО вступил в сговор с представителем иностранной спецслужбы и передал ему информацию для внутреннего служебного пользования.
Также заказчиков интересовали сведения из сферы экономики, внутриполитической обстановки, международных отношений, в частности, касающиеся стратегического сотрудничества Украины с Европейским Союзом, Россией и Китаем.
В администрации Виктора Януковича Пирожков был заведующим отделом Главного управления по вопросам международных отношений. После этого стал заместителем главы СНБО.