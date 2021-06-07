В Киевском международном институте социологии провели опрос, как именно украинцы оценивают свое здоровье и какие факторы на это влияют. Результаты исследования 7 июня опубликовала газета «КП в Украине»

Логично, что среди тех, кто не чувствует себя здоровым? больше людей старшего поклонения и, как ни странно, женщин: хорошо себя чувствует примерна половина мужчин и только треть представительниц слабого пола.

Эксперты связывают такое положение дел с тем, что женщины живут дольше, поэтому дам пожилого возраста в стране больше, а значит, и тех, кто жалуется на здоровье.

Интересен еще один факт: лучше себя чувствуют жители городов, таких 42% от всех респондентов, а на селе только 36% назвали свое здоровье хорошим. Этот феномен эксперты связывают с доступностью медпомощи.

Обнаружили социологи и связь здоровья с уровнем благосостояния: среди самых бедных слоев населения лишь 14% здоровы, в среднем классе таких уже 47%, а из тех, кто почти ни в чем себе не отказывает, 64% опрошенных назвали свое здоровье хорошим.