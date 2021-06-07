Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко лишил президента Белоруссии Александра Лукашенко ученой степени, передает Sputnik 7 июня

Студенты Киевского национального университета готовят неприятный сюрприз для Лукашенко © commons.wikimedia.org, Prymasal

«Поводом стала ситуация с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске. Ректор вуза отметил, что основанием для такого решения будут "нарушение прав человека" и "неуважение к государству Украина"», — говорится в сообщении.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «организация массовых беспорядков».

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель впоследствии заявил, что Протасевич участвовал на юго-востоке Украины в действиях батальона «Азов», против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело. Генеральная прокуратура ЛНР завела уголовное дело против Протасевича и обратилась к белорусским правоохранительным органам с просьбой предоставить возможность провести следственные действия. Согласно законодательству ЛНР, ему грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.