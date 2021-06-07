Верховной Раде стоит отказаться от практики выплаты средств депутатам на аренду жилья, поскольку абсолютное большинство, которые получают такие средства, могли бы оплачивать наем жилья самостоятельно. Об этом 7 июня сообщила общественная организация «Комитет избирателей Украины» в Facebook

Представитель «Слуги народа» в Харьковской области попал на «Миротворец» © "Харьков. Бои без правил"/Telegram

«Среди депутатов-миллионеров больше всего представителей фракции "Слуги народа" (67 человек). Значительно меньшее количество среди депутатов других политических сил», — говорится в сообщении.

По данным организации, 8 депутатов-миллионеров входят в состав групп «За будущее» и «Доверие», два депутата — внефракционные, два — члены «Европейской солидарности», и по одному из «Батькивщины» и «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Самый богатый депутат, который получает бюджетные средства на аренду жилья — Олег Воронько из «Слуги народа». Он задекларировал 129 млн гривен (около 322,6 млн рублей).

По мнению Комитета избирателей, нормы о компенсации депутатам средств на наем жилья является пережитком прошлого, от которого следует отказаться.

Согласно ч. 1 ст. 35 Закона «О статусе народного депутата Украины» в расходах на обеспечение деятельности Рады предусматриваются средства на аренду жилья или наем гостиничного номера. В среднем ежемесячно депутаты получают из бюджета 20 тыс. гривен (около 50 тыс. рублей) для найма жилья.