Вначале Леоненко в комментарии «Спорт-Экспрессу» заявил, что переполох вокруг формы устроили «уродливые политики», которых стоило бы «бить палками». Затем в СМИ стал разгораться скандал, и у него попросили уточнений украинские спортивные издания.
«Все просто — это очередная тупость наших политиков. Меня интересует, как будет наша сборная играть. А что там рисуют или не рисуют… Если от этого будут лучше играть, то хорошо. Вот и весь ответ», — сказал он «Трибуне».
По словам Леоненко, он не одобряет, что «политики у…щные лезут в профессиональный спорт».
«Они уже везде. Только мы жить лучше не стали», — заключил он.
В комментариях украинские пользователи обвинили Леоненко в украинофобии.
Ранее УЕФА одобрил новую форму футбольной сборной Украины — с картой с Крымом в составе Украины и нацистскими лозунгами «Слава Украине — героям слава».