Экс-нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины, спортивный комментатор Виктор Леоненко 7 июня заявил сайту ua.tribuna.com, что политики не должны лезть в спорт

Посольство США одобрило новую скандальную форму сборной Украины по футболу © Facebook, andriy.pavelko

«Все просто — это очередная тупость наших политиков. Меня интересует, как будет наша сборная играть. А что там рисуют или не рисуют… Если от этого будут лучше играть, то хорошо. Вот и весь ответ», — сказал он «Трибуне».

По словам Леоненко, он не одобряет, что «политики у…щные лезут в профессиональный спорт».

«Они уже везде. Только мы жить лучше не стали», — заключил он.

В комментариях украинские пользователи обвинили Леоненко в украинофобии.

Ранее УЕФА одобрил новую форму футбольной сборной Украины — с картой с Крымом в составе Украины и нацистскими лозунгами «Слава Украине — героям слава».