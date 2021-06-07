Певица с украинскими корнями Лолита Милявская удивила поклонников очередным юмористическим видео, на этот раз из серии «реальная жизнь звезд». Ролик она выложила на днях в Instagram

«Кабацкая певица»: Разин ответил Вайкуле, назвавшей поклонников «Ласкового мая» «дебилами» © Лайма Вайкуле/Инстаграм

Когда процедура закончилась, певица обнаружила, что испачкала не только свою одежду, но и постельное белье и пол в купе. Поэтому тем, кто пожелает ходить на ее «курсы», пообещала навык наложения маски «вокруг себя».

«Господи, я чуть телефон не уронил», — написал один из фолловеров.

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Не так давно исполнительница разместила в сети видео, где она позирует в ярком полосатом купальнике и призывает перестать считать радугу ЛГБТ-символом, предлагая взамен себя.