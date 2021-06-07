«Почти сутки в поезде. Из Благовещенска через Хабаровск, с пересадкой до Комсомольска-на-Амуре, с заходом к зубному врачу, потому что треснула по переднему зубу микрофоном, и он откололся, дает о себе знать. Теперь открываю курсы поездатых косметологов», — написала Лолита.
Когда процедура закончилась, певица обнаружила, что испачкала не только свою одежду, но и постельное белье и пол в купе. Поэтому тем, кто пожелает ходить на ее «курсы», пообещала навык наложения маски «вокруг себя».
«Господи, я чуть телефон не уронил», — написал один из фолловеров.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВАЛЮХА ИЗ «СВАТОВ» СМЕНИЛА БУДЬКО НА ДРУГОГО.
Не так давно исполнительница разместила в сети видео, где она позирует в ярком полосатом купальнике и призывает перестать считать радугу ЛГБТ-символом, предлагая взамен себя.