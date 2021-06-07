Львовские активисты пронесли по центру города голую девушку в гробу – так они пытались привлечь внимание к закрытию галереи современного искусства. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщило агентство AP news

Молодые люди прошли по площади Рынок и улице Армянской.

Четверо юношей держали гроб, еще один нес перед собой крышку. В гробу сидела полностью обнаженная девушка с цветными волосами. Она также пила неизвестную темную жидкость из пластикового стакана.

В эфире украинского телеканала появилась голая женщина © Скриншот из видео

Перфоманс не спас галерею: 7 июня в ней состоится заключительная выставка.