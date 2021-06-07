Молодые люди прошли по площади Рынок и улице Армянской.
Четверо юношей держали гроб, еще один нес перед собой крышку. В гробу сидела полностью обнаженная девушка с цветными волосами. Она также пила неизвестную темную жидкость из пластикового стакана.
Действо в центре Львова развернули художники из местной галереи «Гангрена», соседствующей с Армянским собором. По данным СМИ, именно представители собора пожаловались на неординарную и странную галерею, в связи с чем власти города решили закрыть художественное пространство. Своим поступком художники хотели привлечь внимание к беззаконию.
Перфоманс не спас галерею: 7 июня в ней состоится заключительная выставка.