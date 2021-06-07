«Лайма Вайкуле, пока ее не вытащил из кабака Раймонд Паулс, занималась там черт знает чем. Мне даже стыдно об этом говорить. Это — чисто кабацкая певица, которая никакого отношения к большой эстраде не имеет», — написал Разин.
По словам продюсера, своим высказыванием Вайкуле оскорбила 47 миллионов россиян, которым нравится музыка «Ласкового мая» и которые до сих пор покупают билеты на концерты этой группы.
«Мы работаем в основном на стадионах, а не бегаем, как Лайма, по кабакам, где она разводит богатых дядей на деньги. И после этого она замахнулась на величайший коллектив, который работает почти 35 лет без перерыва при полных аншлагах. Завистница и тупая баба», — высказался Разин.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «ПЬЯНЫЕ» «БЕЛЫЕ РОЗЫ» — КОНТЕНТ «ДЛЯ ДЕБИЛОВ»: ВАЙКУЛЕ ОЦЕНИЛА «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
Заявление о «Ласковом мае» Вайкуле сделала в эфире программы Максима Галкина «Музыкалити», услышав слова певицы о музыке «для дебилов», Галкин согласился и начал петь «Белые розы», что певица попросила прекратить.