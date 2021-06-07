Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин отреагировал на слова певицы Лаймы Вайкуле, назвавшей песни коллектива творчеством для «дебилов». Такое заявление он назвал проявлением зависти. Соответствующую запись продюсер сделал на днях в своем Instagram

«Лайма Вайкуле, пока ее не вытащил из кабака Раймонд Паулс, занималась там черт знает чем. Мне даже стыдно об этом говорить. Это — чисто кабацкая певица, которая никакого отношения к большой эстраде не имеет», — написал Разин.

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«Мы работаем в основном на стадионах, а не бегаем, как Лайма, по кабакам, где она разводит богатых дядей на деньги. И после этого она замахнулась на величайший коллектив, который работает почти 35 лет без перерыва при полных аншлагах. Завистница и тупая баба», — высказался Разин.

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Заявление о «Ласковом мае» Вайкуле сделала в эфире программы Максима Галкина «Музыкалити», услышав слова певицы о музыке «для дебилов», Галкин согласился и начал петь «Белые розы», что певица попросила прекратить.