Доходы Пенсионного фонда Украины за январь-май 2021 года составили 200,1 млрд гривен (около 500,2 млрд рублей), расходы - 211,1 млрд гривен (около 527,5 млрд рублей). Об этом 7 июня сообщает пресс-служба ПФУ

Таким образом, дефицит средств Фонда достиг 11 млрд гривен (около 27,5 млрд рублей). По состоянию на 11 мая дефицит средств равнялся 7,6 млрд гривен (около 19 млрд рублей),

Как отмечается в сообщении, в общих доходах ПФУ собственные средства составили 129 млрд гривен (около 322,5 млрд рублей), в т.ч. полученные из государственного бюджета за некоторые категории застрахованных лиц и покрытие недополученной суммы средств от применения льготного размера единого взноса 11,9 млрд гривен (около 30 млрд рублей).

На Украине пенсионерка насмотрелась новостей и спряталась в колодце © Елена Андреева

Ранее Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год с дефицитом в размере 21,7 млрд гривен (около 54 млрд рублей).

В 2020 году Кабинет министров сократил численность работников Пенсионного фонда Украины на 5%, что должно дать экономию в 59,7 млн гривен (около 150 млн рублей).