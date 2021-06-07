Таким образом, дефицит средств Фонда достиг 11 млрд гривен (около 27,5 млрд рублей). По состоянию на 11 мая дефицит средств равнялся 7,6 млрд гривен (около 19 млрд рублей),
Как отмечается в сообщении, в общих доходах ПФУ собственные средства составили 129 млрд гривен (около 322,5 млрд рублей), в т.ч. полученные из государственного бюджета за некоторые категории застрахованных лиц и покрытие недополученной суммы средств от применения льготного размера единого взноса 11,9 млрд гривен (около 30 млрд рублей).
Кроме того, из государственного бюджета Украины на финансирование пенсионных и других запланированных выплат поступило 71,1 млрд гривен (около 177, 5 млрд рублей).
Ранее Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год с дефицитом в размере 21,7 млрд гривен (около 54 млрд рублей).
В 2020 году Кабинет министров сократил численность работников Пенсионного фонда Украины на 5%, что должно дать экономию в 59,7 млн гривен (около 150 млн рублей).