О необходимости переименовать проспект Ушакова в Facebook заявил редактор местного СМИ Дементий Белый.
Ранее проспект назывался улицей Говарда — в честь англичанина Джона Говарда, который боролся за реформирование тюремного законодательства. Он посетил Херсон в конце 18 века и умер здесь от чумы. В честь него назвали улицу в конце 19 века. Позднее, в 1947 году, в СССР переименовали улицу Говарда в честь Федора Ушакова.
Ушаков в конце 18 века участвовал в постройке кораблей в Херсоне. Также он организовывал борьбу с распространением чумы в городе.
«После 2014 года имя русского флотоводца Федора Ушакова стало совершенно неуместным на карте нашего города. Имя Ушакова — это сталинские штучки по созданию советской российской империи. Имя Говарда — это признанное имя филантропа, правозащитника, который пожертвовал своей жизнью ради херсонцев», — написал Белый.
В комментариях часть пользователей поддержали инициативу. Другие отметили, что такие вопросы решаются на общегородском референдуме, и предположили, что вслед за переименованием могут снести памятник Ушакову.
Затем в группе «Старый Херсон» запустили голосование за название улицы. Кроме Говардовской, предлагается вариант Почтовая — название улицы в первой половине 19 века. Лидирует вариант «оставить проспект Ушакова».
Ранее в Киеве переименовали ряд улиц, площадей и переулков, в том числе переулок Валентины Терешковой. Часть из них получили названия в честь участников т.н. АТО в Донбассе.