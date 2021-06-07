В Херсоне запустили голосование по вопросу переименования проспекта, названного в честь русского адмирала флота Федора Ушакова. Об этом 7 июня сообщает издание «Типичный Херсон»

В Киеве избавились от переулка Терешковой © CC0, Pixabay Дементий Белый.

Ранее проспект назывался улицей Говарда — в честь англичанина Джона Говарда, который боролся за реформирование тюремного законодательства. Он посетил Херсон в конце 18 века и умер здесь от чумы. В честь него назвали улицу в конце 19 века. Позднее, в 1947 году, в СССР переименовали улицу Говарда в честь Федора Ушакова.

Ушаков в конце 18 века участвовал в постройке кораблей в Херсоне. Также он организовывал борьбу с распространением чумы в городе.

«После 2014 года имя русского флотоводца Федора Ушакова стало совершенно неуместным на карте нашего города. Имя Ушакова — это сталинские штучки по созданию советской российской империи. Имя Говарда — это признанное имя филантропа, правозащитника, который пожертвовал своей жизнью ради херсонцев», — написал Белый.

В комментариях часть пользователей поддержали инициативу. Другие отметили, что такие вопросы решаются на общегородском референдуме, и предположили, что вслед за переименованием могут снести памятник Ушакову.

Затем в группе «Старый Херсон» запустили голосование за название улицы. Кроме Говардовской, предлагается вариант Почтовая — название улицы в первой половине 19 века. Лидирует вариант «оставить проспект Ушакова».

Ранее в Киеве переименовали ряд улиц, площадей и переулков, в том числе переулок Валентины Терешковой. Часть из них получили названия в честь участников т.н. АТО в Донбассе.