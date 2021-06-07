Бывшему чиновнику Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сообщили о подозрении в государственной измене, заявили в пресс-службе Генеральной прокуратуры 7 июня

В ведомстве заявили о том, что чиновник, имя которого на данный момент не называют, передавал иностранным спецслужбам сведения, связанные с государственной тайной Украины.

«Оперативники СБ Украины установили, что чиновник категории "Б" в течение длительного времени собирал и передавал кураторам информацию, в том числе закрытого характера. Заказчиков, в частности, интересовали данные о деталях функционирования органов государственной власти Украины», — сказали в СБУ.

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Также сообщается, что 1 июня суд вынес решение по делу экс-чиновника. Он будет заключен под круглосуточный домашний арест. Отмечается, что бывшему члену СНБО грозит лишение свободы сроком до 15 лет.