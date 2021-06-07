Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит с двухдневным рабочим визитом Германию 8-9 июня. Об этом 7 июня МИД Украины сообщает в Facebook

«Дмитрий Кулеба проведет переговоры с министром иностранных дел Хайко Маасом и двусторонние встречи с руководством парламента, членами правительства, лидерами ведущих политических партий и представителями бизнес-кругов Германии», — говорится в сообщении.

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Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Берлин не поддерживает стремление Украины войти в НАТО из-за президента России Владимира Путина.