«Дмитрий Кулеба проведет переговоры с министром иностранных дел Хайко Маасом и двусторонние встречи с руководством парламента, членами правительства, лидерами ведущих политических партий и представителями бизнес-кругов Германии», — говорится в сообщении.
Ключевыми темами визита станут двусторонние отношения Украины и Германии, поддержка усилий по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, интеграция Украины в ЕС и НАТО, а также энергетическая безопасность Украины и Европы.
Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Берлин не поддерживает стремление Украины войти в НАТО из-за президента России Владимира Путина.