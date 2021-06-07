Жители Молдавии стали рекордсменами по посещению Украины. Об этом глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив сообщила телеканалу «Дом» в интервью, которое было опубликовано на днях

Крымчане теряют интерес к украинским документам, а украинцы перебираются на полуостров © РИА Новости, Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк

«Вот 2019 год был пиковым по въезду за последние годы. Это было 14 млн въездов… На первом месте у нас Молдова. 4,5 млн въездов было из этой страны, при этом население Молдовы — всего 2,5 млн человек… Основная масса — это люди, которые приезжают купить продукты и вернуться обратно», — сказала она.

По ее словам, за покупками на Украину молдаване ездят раз в две недели. Также она рассказала, что в 2020 году, когда в мире была объявлена пандемия коронавирусной инфекции, число иностранцев на Украине уменьшилось до 3,5-4 млн.