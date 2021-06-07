Указанный лозунг зародился в ОУН-УПА*, воевавшей на стороне гитлеровской Германии во Второй мировой войне. Вояки УПА* виновны в массовом геноциде поляков, известном как Волынская резня, также они уничтожали евреев и русских.
«Нам нравится новая форма. Слава Украине! Крым — это Украина», — значится в записи микроблога посольства.
Следует отметить, что США и Украина — единственные страны, которые традиционно голосуют против резолюции по борьбе с героизацией нацизма и неонацизма, ежегодно принимаемой подавляющим большинством голосов на Генассамблее ООН.
Ранее пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила, что форма сборной Украины с указанным выше лозунгом одобрена УЕФА для выступления на чемпионате Европы «в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки».
* Решением Верховного суда РФ от 17 ноября 2014 г. украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА) признана экстремистской, ее деятельность на территории РФ запрещена.