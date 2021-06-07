Посольство Соединенных Штатов на Украине публично поддержало решение Украинской ассоциации футбола разместить на форме лозунг «Слава Украине - героям слава», который широко используют местные неонацисты, говорится в сообщении диппредставительства США в Twitter 7 июня

Указанный лозунг зародился в ОУН-УПА*, воевавшей на стороне гитлеровской Германии во Второй мировой войне. Вояки УПА* виновны в массовом геноциде поляков, известном как Волынская резня, также они уничтожали евреев и русских.

«Нам нравится новая форма. Слава Украине! Крым — это Украина», — значится в записи микроблога посольства.

75 пять лет резне в Гуте Пеняцкой. Как проходила совместная карательная акция дивизии СС «Галичина» и УПА* © commons.wikimedia.org, Stanisław i Andrzej Tomczakowie

Ранее пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила, что форма сборной Украины с указанным выше лозунгом одобрена УЕФА для выступления на чемпионате Европы «в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки».

* Решением Верховного суда РФ от 17 ноября 2014 г. украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА) признана экстремистской, ее деятельность на территории РФ запрещена.