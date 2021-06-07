Посольство США на Украине поприветствовало идею поместить на футболки украинской сборной по футболу на Евро-2020 очертанию карты страны с Крымом и Донбассом, а также лозунгами «Слава Украине!» и «Героям слава!». Об этом 7 июня сообщается в профиле диппредставительства в Twitter

Известный тренер взбесился из-за критики формы сборной Украины на Евро-2020 © Facebook, andriy.pavelko

Чемпионат Европы по футболу пройдет в июне-июле 2021 года.

Накануне председатель Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в Facebook представил новую форму сборной Украины. На футболках изображена карта Украины с Крымом, а также Луганской и Донецкой областями.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «обманкой» изображение карты Украины с Крымом. Также она назвала лозунг «Слава Украине! Героям Слава!» калькой с немецкого национал-социалистического приветствия. Депутат Госдумы России Дмитрий Свищев призвал УЕФА запретить новую украинскую футбольную форму. В УЕФА заявили, что форма национальной сборной Украины утверждена футбольной ассоциацией.