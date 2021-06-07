«Нам нравится новая форма. Слава Украине!», — говорится в сообщении.
Чемпионат Европы по футболу пройдет в июне-июле 2021 года.
Накануне председатель Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в Facebook представил новую форму сборной Украины. На футболках изображена карта Украины с Крымом, а также Луганской и Донецкой областями.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «обманкой» изображение карты Украины с Крымом. Также она назвала лозунг «Слава Украине! Героям Слава!» калькой с немецкого национал-социалистического приветствия. Депутат Госдумы России Дмитрий Свищев призвал УЕФА запретить новую украинскую футбольную форму. В УЕФА заявили, что форма национальной сборной Украины утверждена футбольной ассоциацией.