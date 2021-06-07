Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по решению Совета нацбезопасности и обороны страны начался полный аудит всех украинских недр и их пользователей. Об этом 7 июня он заявил на пресс-конференции в рамках форума «Украина 30» , которую транслировали украинские телеканалы

По его словам, аудит украинских недр включает поиск и отмену незаконно полученных разрешений и «спящих лицензий».

«Первый вопрос — это недра Украины, их использование. Долгое время эта отрасль ассоциировалась с коррупцией и незаконной добычей. Поэтому последние два года мы стремимся внедрять изменения, Которые станут точкой невозврата в такой ситуации», — сказал президент.

Недра с молотка, незаконные тарифы на газ, споры о транзите. Главное в экономике Украины за неделю © РИА Новости, Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Ранее Зеленский подписал указ о восстановлении лесов. Кроме того, на форуме он подписал указ о запрете использования пластиковых пакетов на Украине.