По его словам, аудит украинских недр включает поиск и отмену незаконно полученных разрешений и «спящих лицензий».
«Первый вопрос — это недра Украины, их использование. Долгое время эта отрасль ассоциировалась с коррупцией и незаконной добычей. Поэтому последние два года мы стремимся внедрять изменения, Которые станут точкой невозврата в такой ситуации», — сказал президент.
Он заявил, что это стало доступным благодаря специальному разрешению на добычу недр, которое можно приобрести на открытых аукционах.
Ранее Зеленский подписал указ о восстановлении лесов. Кроме того, на форуме он подписал указ о запрете использования пластиковых пакетов на Украине.