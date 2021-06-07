Ранее ближайшие родственники жертв рейса MH17 Малайзийских авиалиний обратились к президенту РФ Владимиру Путину в письме с обвинениями российских властей в том, что они отрицают свою якобы причастность к катастрофе. Письмо опубликовала российская «Новая газета».
«Мы действительно видели сообщения про это письмо, пока никакой реакции нет. Россия не является частью механизма по расследованию произошедшего, к нашему сожалению. Мы были фактически отстранены от этого механизма. И конечно, те, кто писал письмо, должны это понимать», — подчеркнул Песков.
При этом он отметил, что в Кремле пристально изучают судебный процесс и владеют всей доступной информацией о ходе судебных заседаний.
«Мы, в отличие от многих, не игнорируем, а также принимаем к сведению очень внимательно альтернативную информацию, которую дают», — подчеркнул Песков.
Отметим, на Западе политики и СМИ говорят о вине России в инциденте как о непреложной истине, вопреки тому, что судебный процесс еще не завершен.
В своих выводах различные западные расследователи опираются на материалы, предоставленные украинскими спецслужбами и блогерами, при этом вся информация российской стороны игнорируется.
Также перестал подниматься вопрос о том, почему киевский режим не закрыл небо над Донбассом для гражданской авиации, вопреки тому, что там шли боевые действия.
Не упоминается и о том, что только у украинской армии в регионе были зенитно-ракетные комплексы «Бук», ракетой одного из которых, как полагается, и был сбит пассажирский авиалайнер.