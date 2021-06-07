Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва не может реагировать на обращения родственников погибших пассажиров малайзийского «Боинга», так как РФ отстранена от расследования трагедии. Его слова приводит «Интерфакс» 7 июня

Ранее ближайшие родственники жертв рейса MH17 Малайзийских авиалиний обратились к президенту РФ Владимиру Путину в письме с обвинениями российских властей в том, что они отрицают свою якобы причастность к катастрофе. Письмо опубликовала российская «Новая газета».

«Мы действительно видели сообщения про это письмо, пока никакой реакции нет. Россия не является частью механизма по расследованию произошедшего, к нашему сожалению. Мы были фактически отстранены от этого механизма. И конечно, те, кто писал письмо, должны это понимать», — подчеркнул Песков.

При этом он отметил, что в Кремле пристально изучают судебный процесс и владеют всей доступной информацией о ходе судебных заседаний.

«Мы, в отличие от многих, не игнорируем, а также принимаем к сведению очень внимательно альтернативную информацию, которую дают», — подчеркнул Песков.

«Доказательств не требуется»: прокуратура Нидерландов выгораживает Украину в деле MH17 © REUTERS, Robin van Lonkhuijsen/Pool

В своих выводах различные западные расследователи опираются на материалы, предоставленные украинскими спецслужбами и блогерами, при этом вся информация российской стороны игнорируется.

Также перестал подниматься вопрос о том, почему киевский режим не закрыл небо над Донбассом для гражданской авиации, вопреки тому, что там шли боевые действия.

Не упоминается и о том, что только у украинской армии в регионе были зенитно-ракетные комплексы «Бук», ракетой одного из которых, как полагается, и был сбит пассажирский авиалайнер.