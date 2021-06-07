Чернобыльская зона отчуждения должна в ходе государственной программы превратиться в зону возрождения. Об этом 7 июня сказал президент Украины Владимир Зеленский на форуме «Украина 30», трансляцию которого вели украинские телеканалы

Зеленский рассказал, что по его инициативе начат процесс ревитализации зоны отчуждения.

Чернобыль: тридцать пять лет спустя © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Он должен стать мощным магнитом для туризма как из Украины, так и со всего мира. А зона отчуждения должна стать зоной возрождения», — заявил Зеленский.

В 2019 году при установке нового саркофага над четвертым блоком АЭС в Чернобыле Зеленский также пообещал превратить Чернобыль в туристический магнит.

В 2021 году в Мининфраструктуры Украины заявили о планах запустить речные туристические маршруты через Чернобыль. Также в Чернобыле намерены построить сеть дорог, кафе, ресторанов и гостиниц. Минкульт Украины сообщал о планах внести Чернобыльскую зону отчуждения в список мирового наследия ЮНЕСКО.