Зеленский рассказал, что по его инициативе начат процесс ревитализации зоны отчуждения.
Власти утвердили программу развития Чернобыльской зоны на три года. Она включает изменения в инфраструктуре, новую концепцию развития территорий, пиар Чернобыля как туристического объекта в стране и за рубежом.
«Он должен стать мощным магнитом для туризма как из Украины, так и со всего мира. А зона отчуждения должна стать зоной возрождения», — заявил Зеленский.
В 2019 году при установке нового саркофага над четвертым блоком АЭС в Чернобыле Зеленский также пообещал превратить Чернобыль в туристический магнит.
В 2021 году в Мининфраструктуры Украины заявили о планах запустить речные туристические маршруты через Чернобыль. Также в Чернобыле намерены построить сеть дорог, кафе, ресторанов и гостиниц. Минкульт Украины сообщал о планах внести Чернобыльскую зону отчуждения в список мирового наследия ЮНЕСКО.