Решение о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) может быть пересмотрено в случае снятия американских санкций, сказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 7 июня на парламентских слушаниях в Государственной Думе

Рогозин высказал недовольство российскими учеными и рассказал, где находится ад © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

«Все в руках наших американских партнеров. Если санкции в отношении "Прогресса" и АО "ЦНИИмаш" сохранятся и не будут в ближайшее время дезавуированы, вопрос выхода России из МКС — это будет проблема американских наших партнеров. Это будет их зона ответственности, их полная вина», — сказал он.

Либо Россия и США работают вместе, и тогда санкции нужно снимать немедленно, либо совместной работы вместе не будет, и Москва начнет разворачивать российские национальные системы, подчеркнул Рогозин.