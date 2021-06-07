Российско-американские договоренности о совместном использовании МКС действуют до 2025 года.
«Все в руках наших американских партнеров. Если санкции в отношении "Прогресса" и АО "ЦНИИмаш" сохранятся и не будут в ближайшее время дезавуированы, вопрос выхода России из МКС — это будет проблема американских наших партнеров. Это будет их зона ответственности, их полная вина», — сказал он.
Либо Россия и США работают вместе, и тогда санкции нужно снимать немедленно, либо совместной работы вместе не будет, и Москва начнет разворачивать российские национальные системы, подчеркнул Рогозин.