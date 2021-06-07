Вопрос о статусе олигарха на Украине вынесут на всеукраинский референдум, если депутаты Верховной Рады откажутся принимать соответствующий закон. Об этом 7 июня заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках форума «Украина 30», которую транслировали украинские телеканалы

Зеленский заявил, что за годы его президентства в стране должны избавиться от всех олигархов, поскольку это большое «политическое загрязнение имиджа» за границей. «Да это же филькина грамота». Гройсман объяснил, что начнется, если закон об олигархах вступит в силу © пресс-служба Кабинета министров Украины

«Если я буду видеть влияние этих людей на парламент Украины по поводу отказа от голосования, изменения или отсрочки этого законопроекта, то мне нужна будет тогда поддержка. А если у меня не будет поддержки парламента, остается самая главная поддержка — общество. И именно тогда я вынесу вопрос об олигархах на референдум. Но я считаю, что это не вопрос референдума», — заявил Зеленский.

Ранее президент Украины заявил, что намерен вынести вопрос о статусе олигархов на всеукраинский референдум. Зеленский подчеркнул, что это может быть единственный вопрос, который будет обсуждаться с помощью референдума.

Зеленский 2 июня внес в Раду законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)». На следующий день он поступил на рассмотрение парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, а также является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования «естественных монополий». Стоимость активов олигарха превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января — 2,270 млрд гривен (около 5,7 млрд рублей).