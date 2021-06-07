Всего было подано 299 исков о возмещении ущерба от родственников погибших.
В понедельник в Нидерландах начались слушания дела об авиакатастрофе по существу.
«Ранее мы сообщали, что у нас есть 290 исков от родственников жертв крушения. Теперь мы получили ещё девять», — сообщил судья.
Малайзийский Boeing 777, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур с 298 пассажирами, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находившиеся на борту погибли.
Выдвигались различные версии произошедшего: самолет могли сбить при помощи истребителя или средств противовоздушной обороны (ПВО).
В конечном итоге Объединенная следственная группа установила, что самолет был сбит управляемой ракетой из зенитного ракетного комплекса «Бук». Киев обвинил в этом ополченцев Донбасса, а те — Украину.