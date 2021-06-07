Депутаты Верховной Рады зарегистрировали законопроект № 4597 о запрете переноса рабочих дней из-за праздников, сообщается на сайте украинского парламента

Авторами документа являются депутаты Верховной Рады от партии «Слуга народа», в частности глава Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

«Перенос рабочих дней приводит к 6-дневной рабочей неделе, иногда — два раза в месяц, что является нарушением законодательных требований к минимальному времени отдыха работника», — написано в документе.

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Также авторы документа подчеркнули, что перенос выходных дней является советской традицией, от которой нужно отходить.

Ранее сообщалось, что на Украине уже много лет действовала норма о переносе рабочих дней, если они были сразу после праздников. Таким образом, у людей была возможность больше времени провести со своей семьей и отдохнуть.

Недавно юрист по трудовому праву Виталий Дудин заявил о том, что данный законопроект направлен на защиту интересов инвесторов и сужение социальных прав работников.