Певица и телеведущая Ольга Бузова за роль в спектакле «Чудесный грузин» Московского художественного академического театра имени Горького получит гонорар в размере почти 500 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на документы госзакупок 7 июня сообщает агентство РИА Новости

Бузова сообщила о переезде в Белоруссию: названа причина © Ольга Бузова/Инстаграм Ранее бывшая ведущая проекта «Дом-2» сообщила, что исполнит одну из ролей в спектакле «Чудесный грузин» МХАТ имени Горького о молодости Иосифа Сталина. Бузова сыграет певицу кабаре Беллу Шанталь. «История молодого революционера-подпольщика, отправленного партией на задание в Батуми, перерастает в настоящий приключенческий экшн, детектив, главной тайной которого остается загадка личности самого Сталина», — говорится в описании постановки. Премьера спектакля состоится 11 и 12 июня.