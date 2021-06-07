В тексте договора, заключенного между певицей и театром, указана сумма 446 810 рублей.
Ранее бывшая ведущая проекта «Дом-2» сообщила, что исполнит одну из ролей в спектакле «Чудесный грузин» МХАТ имени Горького о молодости Иосифа Сталина. Бузова сыграет певицу кабаре Беллу Шанталь.
«История молодого революционера-подпольщика, отправленного партией на задание в Батуми, перерастает в настоящий приключенческий экшн, детектив, главной тайной которого остается загадка личности самого Сталина», — говорится в описании постановки.
Премьера спектакля состоится 11 и 12 июня.