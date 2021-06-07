«Мы поставили перед собой амбициозную, но, я уверен, достижимую цель — за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров. Для этого в ближайшие три года мы хотим высадить в Украине 1 млрд деревьев», — сказал Зеленский.
После этого украинский президент подписал соответствующий указ прямо на трибуне.
По словам Зеленского, новая программа «Зеленая Украина» не имеет ничего общего с политикой, несмотря на такой же цвет, как и у президентской партии «Слуга народа». Лидер украинского государства утверждает, что это исключительно экологическая инициатива.
Также на форуме Зеленский публично решил подписать закон, запрещающий продажу пластиковых пакетов. Данный документ вступит в силу в 2022 году. Кроме того, президент объявил об аудите водных ресурсов страны и сказал о том, что этот вопрос уже рассматривался на заседании Совета нацбезопасности и обороны.
Сообщается, что всеукраинский форум «Украина 30. Экология» проводится в Киеве с 7 по 9 июня. Участники обсуждают борьбу с глобальными изменениями климата, а также охрану лесов, сохранение водных ресурсов и превращение Чернобыльской зоны отчуждения в туристический объект.