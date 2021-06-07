Президент Украины Владимир Зеленский заявил о старте экологической программы «Зеленая Украина» и пообещал за три года высадить на территории украинского государства 1 млрд деревьев. Об этом он сообщил во время Всеукраинского форума «Украина 30. Экология» 7 июня, трансляция которого велась в YouTube

«Мы поставили перед собой амбициозную, но, я уверен, достижимую цель — за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров. Для этого в ближайшие три года мы хотим высадить в Украине 1 млрд деревьев», — сказал Зеленский.

После этого украинский президент подписал соответствующий указ прямо на трибуне.

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Также на форуме Зеленский публично решил подписать закон, запрещающий продажу пластиковых пакетов. Данный документ вступит в силу в 2022 году. Кроме того, президент объявил об аудите водных ресурсов страны и сказал о том, что этот вопрос уже рассматривался на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Сообщается, что всеукраинский форум «Украина 30. Экология» проводится в Киеве с 7 по 9 июня. Участники обсуждают борьбу с глобальными изменениями климата, а также охрану лесов, сохранение водных ресурсов и превращение Чернобыльской зоны отчуждения в туристический объект.