Особо опасен: ВОЗ внесла индийский штамм COVID-19 в список глобальных угроз
Особо опасен: ВОЗ внесла индийский штамм COVID-19 в список глобальных угроз
© РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
Чиновник отметил, что ЕС сможет быстро адаптировать РНК-вакцины к возможным новым вариантам COVID-19.

Бретон добавил, что к 15 июля в Евросоюзе будет произведено более 1 миллиарда доз вакцин. 

«Мы производим сейчас по 300 миллионов вакцин в месяц, половина экспортируется», — рассказал он.

На данный момент в ЕС одобрены четыре вакцины: разработка американо-германского консорциума BioNTech и Pfizer, препарат американской компании Moderna, вакцина британско-шведской фирмы AstraZeneca и препарат компании Johnson & Johnson. Помимо этого, Венгрия располагает китайской и российской вакцинами.