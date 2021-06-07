Чиновник отметил, что ЕС сможет быстро адаптировать РНК-вакцины к возможным новым вариантам COVID-19.
Бретон добавил, что к 15 июля в Евросоюзе будет произведено более 1 миллиарда доз вакцин.
«Мы производим сейчас по 300 миллионов вакцин в месяц, половина экспортируется», — рассказал он.
На данный момент в ЕС одобрены четыре вакцины: разработка американо-германского консорциума BioNTech и Pfizer, препарат американской компании Moderna, вакцина британско-шведской фирмы AstraZeneca и препарат компании Johnson & Johnson. Помимо этого, Венгрия располагает китайской и российской вакцинами.