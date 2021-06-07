Ученые Евросоюза могут адаптировать уже существующие вакцины для новых видов коронавируса, если они возникнут. Об этом еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сообщил в эфире радиостанции RTL 7 июня

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