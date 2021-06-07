Страны НАТО не стремятся принимать в альянс Украину из-за инстинкта самосохранения. Об этом в комментарии РИА Новости 7 июня сказал депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик

«Мы в опасности»: Зеленский призвал НАТО немедленно решать вопрос о членстве Украины © REUTERS, Gleb Garanich Владимир Зеленский заявил, что Украину нужно немедленно принять в НАТО, поскольку в противном случае под угрозой ее независимость. Он добавил, что Украина рано или поздно вступит в НАТО, но граждане страны все меньше в это верят.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал нежелание альянса включать в его состав Украину.

«Это просто инстинкт самосохранения — не принимать к себе страну с разрушенной экономикой, нацистской идеологией и яростным желанием дать бой РФ. Кому захочется начать военный конфликт с Россией из-за амбиций Украины? Вот они и ограничиваются полумерами в сотрудничестве», — заявил Белик.

Ранее, на встрече с делегацией сенаторов из США, Зеленский заявил о необходимости предоставления Украине плана действий по членству в НАТО.

В 2019 году курс страны в НАТО был закреплен в Конституции Украины, на сегодня она имеет статус партнера с расширенными возможностями.