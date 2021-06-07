Днепр гниет и превращается в болото: Украине грозит дефицит питьевой воды
Днепр гниет и превращается в болото: Украине грозит дефицит питьевой воды
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Он отметил, что все пляжи столицы полностью соответствуют санитарным нормам и готовы к приему отдыхающих. При этом, что согласно результатам исследований вода в Днепре значительно превышает нормы по содержанию химических веществ и бактериологических норм.

В связи с этим столичные власти рекомендуют ограничиться отдыхом на пляжах.

Прошлым летом на всех муниципальных пляжах Киева было запрещено или рекомендовалось не купаться. Ограничения был обусловлены аномальной жарой, из-за которой происходило активное цветение воды.