Он отметил, что все пляжи столицы полностью соответствуют санитарным нормам и готовы к приему отдыхающих. При этом, что согласно результатам исследований вода в Днепре значительно превышает нормы по содержанию химических веществ и бактериологических норм.
В связи с этим столичные власти рекомендуют ограничиться отдыхом на пляжах.
Прошлым летом на всех муниципальных пляжах Киева было запрещено или рекомендовалось не купаться. Ограничения был обусловлены аномальной жарой, из-за которой происходило активное цветение воды.