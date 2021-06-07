Киевские пляжи подготовили к приему отдыхающих, однако вода в Днепре загрязнена химией и бактериями. Об этом 7 июня заявил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире «Обозревателя»

Днепр гниет и превращается в болото: Украине грозит дефицит питьевой воды © 44.ua В связи с этим столичные власти рекомендуют ограничиться отдыхом на пляжах. Прошлым летом на всех муниципальных пляжах Киева было запрещено или рекомендовалось не купаться. Ограничения был обусловлены аномальной жарой, из-за которой происходило активное цветение воды.