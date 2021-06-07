«Это мусоровоз из Полтавы. Мусор прикрыт огромным государственным флагом Украины. Новые технологии и страна в смартфоне», — говорится в сообщении.
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На Украине, согласно статье 338 УК, способами надругательства над госсимволами страны считаются уничтожение или повреждение флага путем его сжигания, ломки, раскрашивания, нанесения на флаг оскорбительных надписей, плохого шаржирования и др. Наказывается штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, или арестом на срок до шести месяцев, или лишением свободы на срок до трех лет.