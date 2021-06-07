На улицах Полтавы был замечен мусоровоз, перевозивший отходы, которые были прикрыты государственным флагом Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Тень на плетень» 7 июня

В центре Киева мужчина сорвал флаг Украины с административного здания © Facebook, Поліція Києва сообщении. Пост был сопровожден хештегом #ПарадИдиотизма. На Украине, согласно статье 338 УК, способами надругательства над госсимволами страны считаются уничтожение или повреждение флага путем его сжигания, ломки, раскрашивания, нанесения на флаг оскорбительных надписей, плохого шаржирования и др. Наказывается штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, или арестом на срок до шести месяцев, или лишением свободы на срок до трех лет.