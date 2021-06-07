Украинский шоумен Сергей Притула заявил о выходе из партии «Голос», но при этом изъявил желание остаться в политике. Об этом 7 июня он написал на своей странице в Facebook

«По состоянию на сегодня, 7 июня 2021 года, я объявляю о своем выходе из партии "Голос". Подчеркиваю, что я не ухожу из политики», — заявил Притула.

В частности, такое решение Притула принял из-за действий нового руководства политсилы, которое «отдалилось от начальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата».

Партия «Голос» в Facebook также прокомментировала выход Притулы. Притула в эфире радио поддержал слушателя-антисемита © Facebook Сергій Притула - офіційна сторінка

«Мы не удивлены тем, что личные амбиции Сергея Притулы и желание получить руководящие должности любой ценой взяли верх над общей целью — построить большую либеральную партию в Украине и совместно воплощать все программные обещания, задекларированные в течение двух избирательных кампаний, в том числе и господином Сергеем», — говорится в заявлении.

Партия пожелала Притуле удачи в построении собственного политического проекта, «за который он, очевидно, возьмется». Также отмечается, что объявление о выходе из партии требует письменного заявления, поэтому партия ожидает соответствующий документ.

В 2019 году Притула баллотировался в депутаты Верховной Рады от «Голоса». 11 августа 2020 года на съезде «Голоса» он выдвинул свою кандидатуру на пост городского главы Киева.