Мужчину заметили прохожие — он лежал на Старомостовой площади, и они решили, что ему нужна помощь медиков. Оказалось, что он сильно пьян.
На вызов приехала скорая. Уже по дороге в больницу мужчина начал дебоширить и бросаться на врачей. Поэтому работникам скорой пришлось вызвать полицию.
На улице Антоновича они передали его правоохранителям. Мужчину увезли в отделение, пока неизвестно, применят ли к нему меру пресечения.
Ранее пьяный украинец завязал драку и осыпал оскорблениями на национальной почве работника ларька с шаурмой в Харькове. В Одессе нетрезвый мужчина угрожал прохожим пистолетом.