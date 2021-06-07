В Днепре мужчина, который в алкогольном опьянении лежал на площади, набросился на сотрудников скорой, которые приехали оказать ему помощь. Об этом 7 июня сообщил Telegram-канал «Днепр оперативный»

Мужчину заметили прохожие — он лежал на Старомостовой площади, и они решили, что ему нужна помощь медиков. Оказалось, что он сильно пьян.

Пьяный украинский сценарист напал на людей в Харькове — СМИ © Скриншот/Видео очевидцев

На улице Антоновича они передали его правоохранителям. Мужчину увезли в отделение, пока неизвестно, применят ли к нему меру пресечения.

Ранее пьяный украинец завязал драку и осыпал оскорблениями на национальной почве работника ларька с шаурмой в Харькове. В Одессе нетрезвый мужчина угрожал прохожим пистолетом.