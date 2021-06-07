Глава комитета сборных Украинской ассоциации футбола Мирон Маркевич ответил на претензии со стороны России, связанные с новой формой украинской сборной. Об этом 6 июня сообщило издание «Чемпионат.com»

Ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко представил новый комплект формы украинской команды для участия на Евро-2020, которое из-за пандемии стартует 11 июня 2021 года. На футболках украинских футболистов будут нанесены надписи: «Слава Украине!» и «Героям слава!», а также очертание Украины с Крымом в составе. Форму уже утвердили в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Пустая затея»: МИД РФ и Совфед отреагировали на новую форму сборной Украины по футболу © Facebook Андрей Павелко

«Прежде всего, хотелось бы посоветовать этим "экспертам" лучше заняться допинговыми скандалами, из-за которых сборным России запрещено выступать на крупнейших международных соревнованиях под своим флагом и с гимном. А их наглые требования относительно контуров границ Украины на нашей игровой форме вообще не выдерживают критики. Ведь это же именно россияне оккупировали нашу территорию, а теперь ещё смеют что-то комментировать и рекомендовать», — заявил Маркевич.

Он добавил, что согласен с Павелко, который, представляя новую форму, сказал, что силуэт Украины придаст игрокам сил.