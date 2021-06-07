Ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко представил новый комплект формы украинской команды для участия на Евро-2020, которое из-за пандемии стартует 11 июня 2021 года. На футболках украинских футболистов будут нанесены надписи: «Слава Украине!» и «Героям слава!», а также очертание Украины с Крымом в составе. Форму уже утвердили в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В МИД и Федеральном Собрании РФ раскритиковали эту форму, указав на попытку политической провокации и призвав УЕФА выразить Киеву протест в связи с политизацией спорта.
«Прежде всего, хотелось бы посоветовать этим "экспертам" лучше заняться допинговыми скандалами, из-за которых сборным России запрещено выступать на крупнейших международных соревнованиях под своим флагом и с гимном. А их наглые требования относительно контуров границ Украины на нашей игровой форме вообще не выдерживают критики. Ведь это же именно россияне оккупировали нашу территорию, а теперь ещё смеют что-то комментировать и рекомендовать», — заявил Маркевич.
Он добавил, что согласен с Павелко, который, представляя новую форму, сказал, что силуэт Украины придаст игрокам сил.