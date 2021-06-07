Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с американским коллегой Джо Байденом до его встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Он сказал об этом в интервью изданию Axios 7 июня

Кравчук считает, что Байдену было бы полезно переговорить с Зеленским перед встречей с Путиным © скриншот видео "Нromadske"

«Понимаю, что из-за имеющихся у Байдена планов и его жесткого графика это может не произойти, но выбор остается только за ним. Будучи гарантом Конституции Украины, я готов защищать Украину в любой момент и в любой точке планеты, и я готов встретиться с ним и обсудить все эти детали перед встречей Путина и Байдена… Я уверен, что какой-то контакт между нами в той или иной форме вполне возможен», — сказал Зеленский.

Он добавил, что представители президента США пока не связывались с украинскими властями для консультаций по предстоящему американо-российскому саммиту. При этом глава государства подчеркнул, что если США решат не совещаться с Украиной по данной теме, то «это будет большой ошибкой».

Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Байдену накануне встречи с Путиным стоит поговорить с Зеленским, так как, по его мнению, информация о том, что происходит на Украине, могла бы быть очень полезной американскому президенту в разговоре с российским коллегой.