«Федеральной службой безопасности РФ в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина Украины Семеняки Алексея Петровича», — говорится в сообщении.
Было установлено, что деятельность агента координировали сотрудники контрразведки Украины Игорь Черняк и Тимур Габилов.
В телефоне Семеняки нашли сообщения от кураторов из СБУ. Он подтвердил, что оказывал им помощь с целью нанести ущерб безопасности и интересам России. При этом во время расследования ФСБ его деятельности третьи лица из Киева попытались стереть информацию в его телефоне.
Семеняку выслали из страны 3 июня, ему запрещен въезд в Россию на 25 лет.