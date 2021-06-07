Сотрудники Федеральной службы безопасности России разоблачили украинского агента Алексея Семеняку, который вел на территории РФ сбор информации и консультировал СБУ. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба ФСБ

«Федеральной службой безопасности РФ в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина Украины Семеняки Алексея Петровича», — говорится в сообщении.

Агента украинских спецслужб с бомбой поймали в Крыму © ФСБ РФ / ФСБ РФ / Перейти в фотобанк Игорь Черняк и Тимур Габилов.

В телефоне Семеняки нашли сообщения от кураторов из СБУ. Он подтвердил, что оказывал им помощь с целью нанести ущерб безопасности и интересам России. При этом во время расследования ФСБ его деятельности третьи лица из Киева попытались стереть информацию в его телефоне.

Семеняку выслали из страны 3 июня, ему запрещен въезд в Россию на 25 лет.