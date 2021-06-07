«Если она (Россия. — Ред.) изменит курс, мы готовы общаться», — заявил он.
Впрочем, как считает госсекретарь, предстоящий через неделю в Женеве саммит президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена вряд ли продемонстрирует желание Москвы делать что-то подобное.
Блинкен добавил, что американский лидер встретится со своим российским коллегой из-за якобы имеющих место «агрессии и атак» со стороны Москвы.
«Он ясно и прямо скажет, чего тот может ожидать от США, если агрессивные безрассудные действия против нас продолжатся. Он столь же ясно даст понять, что, если Россия в своих действиях выберет другой курс, мы предпочтем более стабильные отношения. Это пойдет на пользу нашему народу, российскому народу, всему миру — стратегическая стабильность, контроль над вооружениями», — заявил Блинкен.
Он не исключил, что после первой встречи лидеров двух стран появится некая определенность в будущем отношений.
Сам Байден ранее заявил, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой, а, напротив, хочет стабильных отношений.
Путин, в свою очередь, говорил, что на встрече с американским президентом попытается найти пути урегулирования отношений между Россией и США, но не ожидает прорывов от саммита.