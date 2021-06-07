Вашингтон готов к стабильным отношениям с Москвой, если она изменит курс. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен сказал в интервью изданию Axios 7 июня

Лавров и Блинкен обсудили организацию встречи Путина и Байдена © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк заявил он.

Впрочем, как считает госсекретарь, предстоящий через неделю в Женеве саммит президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена вряд ли продемонстрирует желание Москвы делать что-то подобное.

Блинкен добавил, что американский лидер встретится со своим российским коллегой из-за якобы имеющих место «агрессии и атак» со стороны Москвы.

«Он ясно и прямо скажет, чего тот может ожидать от США, если агрессивные безрассудные действия против нас продолжатся. Он столь же ясно даст понять, что, если Россия в своих действиях выберет другой курс, мы предпочтем более стабильные отношения. Это пойдет на пользу нашему народу, российскому народу, всему миру — стратегическая стабильность, контроль над вооружениями», — заявил Блинкен.

Он не исключил, что после первой встречи лидеров двух стран появится некая определенность в будущем отношений.

Сам Байден ранее заявил, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой, а, напротив, хочет стабильных отношений.

Путин, в свою очередь, говорил, что на встрече с американским президентом попытается найти пути урегулирования отношений между Россией и США, но не ожидает прорывов от саммита.