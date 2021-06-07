Дамба в Херсонской области, построенная Украиной на Северо-Крымском канале, начала разрушаться, что привело к утечке воды в Крым. Об этом 7 июня сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на «Пятый канал»

Плотину в 2014 году возвели местные фермеры из мешков с песком и металлоконструкций. Барьер был временным: в 2015 году власти приступили к сооружению новой дамбы, однако строительство так и не было завершено.

Недавно самодельная плотина перестала выдерживать напор воды из Днепра, и та начала утекать в Крым. Опрошенные местные жители заявили, что выступают против водной блокады полуострова.

«Ну что поддерживать? Там же тоже наши люди. Вот у меня там сын живет. Это то же самое, что я ему взял и перекрыл воду», — сказал житель Николаева.

Водная блокада не удалась: почему Киев упустил шанс «спасти» Крым

После того как подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав России, киевский режим в одностороннем порядке полностью прекратил подачу воды по каналу в Крым.

Полуостров снабжался водой из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи.

Дефицит воды в ряде регионов Крыма привел к вводу ограничений на подачу воды в дома, в том числе в Симферополе, Ялтинском и Алуштинском регионах.

Правительство России подготовило план мер по обеспечению стабильного водоснабжения Крыма.