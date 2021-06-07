Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждал с госсекретарем США Энтони Блинкеном и сенаторами усиление безопасности в Черном и Азовском морях. Об этом 7 июня он заявил в интервью порталу Axios

Блинкен обсудил с главой МИД Канады ситуацию на Украине © Twitter, Secretary Antony Blinken

«Речь шла о безопасности, об усилении безопасности в Черном и Азовском морях, вдоль береговой линии, потому что наша позиция там, на мой взгляд, довольно слаба. Россия фактически доминирует на всем Черном море, это правда, и мы признаем это, и мы хотели бы иметь там серьезную силу для защиты нашей страны и наших границ, только в оборонных целях», — отметил он.

Зеленский добавил, что обсуждался и ряд других вопросов, касающихся помощи Украине в области безопасности.

Ранее американские сенаторы-демократы Джин Шахин и Крис Мерфи, а также сенатор-республиканец Роб Портман посетили Украину. В начале мая с двухдневным визитом в Киев приезжал Блинкен.