У злоумышленников были подпольные холодильные камеры и замаскированные базы по сортировке рыбы.
«Сом, щука, линь, судак — все это регулярно попадало в сети браконьеров, ежемесячная выручка которых составлял более полумиллиона гривен», — рассказал руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.
Полицейские провели обыски и изъяли 17 лодок, автомобиль, более 10 км сетей, электроудочки и другие принадлежности для ловли рыбы. Отмечается, что браконьеры промышляли в Киевском водохранилище более 10 лет. Такую длительную безнаказанность в полиции объяснили тем, что банду «крышевали» рыбинспекторы.
Организаторами незаконного бизнеса оказались двое родных братьев, их задержали и направили в СИЗО. Всего в деле фигурируют 13 мужчин.
Подозреваемым грозит штраф от трех до пяти тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, ограничение свободы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок.