В Киеве правоохранители разоблачили браконьеров, которые ежедневно вылавливали от 300 кг рыбы и продавали ее на рынках. Ловили ее они в акваториях Киевского водохранилища и в Чернобыльской зоне. Об этом на днях сообщила пресс-служба Нацполиции Киевской области на своей странице в Facebook

У злоумышленников были подпольные холодильные камеры и замаскированные базы по сортировке рыбы. «Сом, щука, линь, судак — все это регулярно попадало в сети браконьеров, ежемесячная выручка которых составлял более полумиллиона гривен», — рассказал руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов. На Украину вернулись браконьеры, задержанные российскими пограничниками в Азовском море © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк Организаторами незаконного бизнеса оказались двое родных братьев, их задержали и направили в СИЗО. Всего в деле фигурируют 13 мужчин. Подозреваемым грозит штраф от трех до пяти тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, ограничение свободы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок.