Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что президент США Джо Байден еще сможет повлиять на строительство газопровода «Северный поток – 2». Об этом он заявил в интервью порталу Axios 7 июня

Зеленский разочаровался в США из-за отмены санкций против «Северного потока – 2» © AP, Efrem Lukatsky

Он заявил, что СП-2 — оружие в руках Российской Федерации.

«Трудно понять, что патроны к этому оружию, возможно, могут быть предоставлены такой великой страной, как Соединенные Штаты», — сказал Зеленский.

По мнению президента Украины, Байден в этой ситуации, как баскетболист Майкл Джордан, старается усыпить бдительность соперника, а затем обманет его финтом. Он отметил, что считает Байдена «Джорданом в политике».

«Иначе это станет разочарованием не только для меня. Будет ощущение, что в этих условиях у России будет большой шанс взять верх над Соединенными Штатами», — сказал Зеленский.

Ранее президент США Джо Байден назвал введение блокирующих санкций против проекта «Северный поток — 2» контрпродуктивным, поскольку он близок к завершению. На Петербургском международном экономическом форуме в начале июня президент РФ Владимир Путин заявил о готовности первой нитки СП-2. Вторую планируется сдать до конца 2021 года.