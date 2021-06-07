По словам Зеленского, он был удивлен и разочарован, узнав о решении США не вводить санкции против компании — оператора строительства «Северного потока – 2». Украинский президент сказал, что это решение Байдена может ослабить доверие украинцев к США.
Он заявил, что СП-2 — оружие в руках Российской Федерации.
«Трудно понять, что патроны к этому оружию, возможно, могут быть предоставлены такой великой страной, как Соединенные Штаты», — сказал Зеленский.
По мнению президента Украины, Байден в этой ситуации, как баскетболист Майкл Джордан, старается усыпить бдительность соперника, а затем обманет его финтом. Он отметил, что считает Байдена «Джорданом в политике».
«Иначе это станет разочарованием не только для меня. Будет ощущение, что в этих условиях у России будет большой шанс взять верх над Соединенными Штатами», — сказал Зеленский.
Ранее президент США Джо Байден назвал введение блокирующих санкций против проекта «Северный поток — 2» контрпродуктивным, поскольку он близок к завершению. На Петербургском международном экономическом форуме в начале июня президент РФ Владимир Путин заявил о готовности первой нитки СП-2. Вторую планируется сдать до конца 2021 года.