Вопрос со вступлением Украины в НАТО надо решать немедленно, поскольку на кону ее независимость. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью изданию Axios 7 июня

Столтенберг объяснил, почему на саммите НАТО не нашлось места Украине © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Я думаю, что если нас приветствуют в НАТО, если они действительно хотят видеть нас в рядах своих членов, то нет смысла смотреть в бинокль, в какое-то далекое будущее и обсуждать будущее. Вопрос надо решать немедленно. Сейчас мы в опасности, сейчас на кону наша независимость, и именно сейчас нам нужна помощь», — заявил Зеленский.

По его мнению, Украина в любом случае рано или поздно вступит в НАТО, но граждане страны все меньше в это верят.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила решение НАТО не приглашать на саммит Украину с поведением родителя, который запрещает ребенку бегать по двору и заставляет вместо этого делать уроки. В случае Украины, по ее словам, это выполнение Минских соглашений.