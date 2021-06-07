«Это ("Северный поток – 2". — Ред.) оружие, настоящее оружие в руках Российской Федерации. Не очень понятно, почему пули к этому оружию были предоставлены такой великой страной, как Соединенные Штаты», — заявил он.
Украинский лидер убежден, что решение Белого дома никоим образом не направлено на поддержку Украины.
В мае президент США отказался от санкций в отношении «Северного потока – 2», назвав их контрпродуктивными.
Четвертого июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении укладки первой нитки газопровода.