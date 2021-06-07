Украина была неприятно удивлена решением администрации президента США Джо Байдена отменить санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG — оператора газопровода «Северный поток – 2». Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью изданию Axios 7 июня

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