Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил новую форму сборной с Крымом Украины для участия в чемпионате Европы. Об этом говорится в ответе УЕФА на запрос РИА Новости 7 июня

«Пустая затея»: МИД РФ и Совфед отреагировали на новую форму сборной Украины по футболу © Facebook Андрей Павелко сообщили в союзе.

Ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко представил новый комплект формы украинской команды для участия на ЕВРО-2020. На футболках украинских футболистов будут нанесены надписи «Слава Украине!» и «Героям слава!», а также очертание Украины с Крымом в составе.

В МИД и Федеральном Собрании РФ раскритиковали эту форму, указав на попытку политической провокации и призвав УЕФА отреагировать.

ЕВРО-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины на групповом этапе сыграет с командами Австрии, Нидерландов и Северной Македонии. В 1/8 финала напрямую выходят по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие команды из числа тех, что заняли третьи места в своих группах.