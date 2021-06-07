«Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на ЕВРО-2020 утверждена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки», — сообщили в союзе.
Ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко представил новый комплект формы украинской команды для участия на ЕВРО-2020. На футболках украинских футболистов будут нанесены надписи «Слава Украине!» и «Героям слава!», а также очертание Украины с Крымом в составе.
В МИД и Федеральном Собрании РФ раскритиковали эту форму, указав на попытку политической провокации и призвав УЕФА отреагировать.
ЕВРО-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины на групповом этапе сыграет с командами Австрии, Нидерландов и Северной Македонии. В 1/8 финала напрямую выходят по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие команды из числа тех, что заняли третьи места в своих группах.